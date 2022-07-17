Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Seydişehir- Konya karayolunun 13'üncü kilometresi Gevrekli Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada N.T'nin kullandığı otomobil aynı yöne seyir halinde olan Mehmet Emin Görür idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
Görür, çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedip yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Görür kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Emin Görür'ün sigara almak için evden çıktığı ve tekrar evine dönmek üzere olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü N.T. ise gözaltına alındı.