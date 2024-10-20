Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur kara yolunda meydana geldi. Tufan İlgen yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan Ahmet Faruk Akgün yönetimindeki motosiklete çarptı. Bir kafede garson olarak çalışan Akgün, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savruldu.

KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından en yakındaki özel hastaneye kaldırılan Ahmet Faruk Akgün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna yapılan otopsinin ardından Akgün, Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölümlü kazanın ardından sürücü Tufan İlgen ise gözaltına alındı.