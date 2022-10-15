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Giriş Tarihi: 15.10.2022 15:04 Son Güncelleme: 15.10.2022 15:49

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep’te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Perilikaya mahallesinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki İsrafil Çakmak'ın kullandığı plakasız motosiklete, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Çakmak, ihbarla gelen sağlık ekibince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.

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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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