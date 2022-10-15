Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Perilikaya mahallesinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki İsrafil Çakmak'ın kullandığı plakasız motosiklete, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Çakmak, ihbarla gelen sağlık ekibince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.