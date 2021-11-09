Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:44

Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

DHA
Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hacı Ömer Arslanhan (65) ile arkasında oturan Mehmet Ali Küçük (72) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Yasin İyilik (45) yönetimindeki 50 ART 275 plakalı otomobil, sanayi sitesinden çıkıp ilçe merkezine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan çiftçi Hacı Ömer Arslanhan yönetimindeki 68 EP 437 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosikletten fırlayan Hacı Ömer Arslanhan ve arkasında oturan terzi Mehmet Ali Küçük yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü Yasin İyilik ise yaralandı. Yasin İyilik, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arslanhan ve Küçük'ün cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Son dakika haberi | 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA