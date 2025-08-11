Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı skuter sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.8.2025 15:30 Son Güncelleme: 11.8.2025 15:40

İstanbul Bayrampaşa’da skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Yusuf Aksoy'a (17) otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Skuter sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza sabah saat 09.30 sıralarında Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Y.E.E. idaresindeki otomobil, skuter ile yolun karşısına geçen Berat Yusuf Aksoy'a çarptı. Aksoy, kazanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Aksoy, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.E.E. gözaltına alınırken, gerekli incelemeler için bir süre trafiğe kapatılan yolun Edirne istikameti, kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

