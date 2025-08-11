Otomobilin çarptığı skuter sürücüsü hayatını kaybetti

Skuter sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza sabah saat 09.30 sıralarında Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Y.E.E. idaresindeki otomobil, skuter ile yolun karşısına geçen Berat Yusuf Aksoy'a çarptı. Aksoy, kazanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Aksoy, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.E.E. gözaltına alınırken, gerekli incelemeler için bir süre trafiğe kapatılan yolun Edirne istikameti, kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.