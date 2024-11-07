Otomobilin çarptığı Tolga öldü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yolda meydana geldi. S.C. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tolga Çiftçi'ye (20) çarptı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı Çiftçi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çiftçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Tolga Çiftçi'nin Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi.