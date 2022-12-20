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Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:41 Son Güncelleme: 20.12.2022 11:47

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı 86 yaşındaki Mustafa Bilge, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla'da Milas - Ören karayolu Karacahisar mevkiinde, Ekizköy'de yaşayan ve bu sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere evinden ayrılan 86 yaşındaki Mustafa Bilge'ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Bilge'ye çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Bilge'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli Mehmet Aslan yaptı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Bilge'nin hayatını kaybettiğin belirledi.

Bilge'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, güvenlik güçleri kazaya karışan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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