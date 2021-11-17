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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:11 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:17

Otomobilin çarptığı yaya, kurtarılamadı!

ABBAS ÇAKAR
Otomobilin çarptığı yaya, kurtarılamadı!

D-100 Karayolu üzeri, Kartepe İlçesinde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, yolu karşıdan karşıya geçtiği esnada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Heygan Güler (43), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu üzeri Kocaeli Kartepe İlçesi İstanbul istikametinde önceki gün saat 19:30 sularında evine döndüğü esnada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Heygan Güler(43)'e o esnada seyir halinde olan C.G hâkimiyetindeki 34 TT 2349 plakalı otomobil çarptı. Kaza esnasında yaya olan Heygan Güler, çarpmanın şiddeti ile kendisine çarpan aracın ön camına fırlayıp, camı kırarak içeri girdi.

KURTARILAMADI

Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Güler ile birlikte otomobil sürücüsü C.G, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kartepe İlçesi İbrikdere Mahallesinde oturan Güler'in cenazesi Acısu Seyyide Ayşe Hatun Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobilin çarptığı yaya, kurtarılamadı!
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