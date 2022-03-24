Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza İlçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 7 yaşındaki Hava Kaya ile 5 yaşındaki Hacire Kaya yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken, Sinan Çağrıtekin yönetiminde bulunan otomobil, 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuklar yerde metrelerce sürüklendi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuklar, doktorların ilk müdahalesi sonrası, durumlarının ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Okullar bölgesi olan ve sık sık ölümlerinde yaşandığı kazaların olduğu yolda, vatandaşlar tepki göstererek, yetkililerin bir an önce bu kazalara çözüm bulmalarını istedi.