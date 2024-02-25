Otomobilin devirdiği direk faciaya neden oldu

Aydın'ın Buharkent İlçesinde dün sabah kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen aydınlatma direğine de şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Ardından aynı yöne giden kamyonete çarpan otobüs, bu kez de yol kenarındaki başka bir aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile yolculardan Büşra Sarıaslan öldü.Antalya'nın Serik İlçesinde, Mahmut Özdemir'in (61) kullandığı motosiklet, aynı yönde giden ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Özdemir, ambulansın altında kalarak hayatını kaybetti.Alanya ilçesinde ise Kızlarpınarı Mahallesinde D-400 karayolu üzerindeki refüjün korkuluk demirinin açık olan kısmından yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol (61), A.T.'nin (20) kullandığı motosikletin çarpması sonucu öldü. Mahalle sakinlerinden Ali Akıllı, refüjdeki korkuluk demirinde bulunan aralık nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza olduğunu söyledi.Ankara'nın Polatlı ilçesinde Abdullah Can A.'nın kullandığı otomobile çarpışan Şahin Çelik yönetimindeki otomobil, bariyerlere saplandı. Kazada Şahin Çelik ve eşi Elif Çelik hayatını kaybetti.