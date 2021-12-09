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Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:08 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:31

Otomobilin direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Otomobilin direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyonu altına gizlenmiş 26,93 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dolapdere Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.A. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı.

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video

Sürücü ve araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, araçtan gelen uyuşturucu kokusu üzerine yaptıkları detaylı incelemede, kilit kısmı açılmasına rağmen direksiyonun hareket etmediğini tespit etti.

Bu noktada arama gerçekleştiren polis, 14 parça halinde satışa hazır 26,93 gram esrar ele geçirdi. Sürücü E.A. gözaltına alınırken, yanındaki E.İ.'nin ifadesine başvuruldu.

Şüpheli E.A., emniyettekin işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Otomobilin direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı
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