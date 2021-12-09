Otomobilin direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dolapdere Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.A. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı.

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video

Sürücü ve araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, araçtan gelen uyuşturucu kokusu üzerine yaptıkları detaylı incelemede, kilit kısmı açılmasına rağmen direksiyonun hareket etmediğini tespit etti.

Bu noktada arama gerçekleştiren polis, 14 parça halinde satışa hazır 26,93 gram esrar ele geçirdi. Sürücü E.A. gözaltına alınırken, yanındaki E.İ.'nin ifadesine başvuruldu.

Şüpheli E.A., emniyettekin işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.