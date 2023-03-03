Otomobilin önüne fırladı, sürücü ’Almancı’ çıkmayınca hayalleri suya düştü

"Araç kamerası emniyet kemeri gibi zorunlu olmalı" diyen Gökhan Çakır şöyle devam etti, "Ben seyir halindeyken önüme atladı, sonra 'bana vurdun' diyerek bağırmaya başladı. O anda olayı göremeyen insanlar da bana tepki gösterdi. Aracımda kamera olduğu için ben rahattım. Bunlar zaten değerli gördükleri araçların önüne atlıyor. Sorduğun zamanda ise iyi niyetliyse sara hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini söylüyor. İyi niyetli değilse çarptı diyerek halkı da arkasına alarak daha büyük sıkıntılı olaylara yol açıyor. Araç kameralarının da emniyet kemeri gibi zorun olması lazım, çünkü hayat kurtarıyor" dedi.