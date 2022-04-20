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Giriş Tarihi: 20.4.2022 15:30 Son Güncelleme: 20.4.2022 15:52

Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı

Kayseri'de otomobilinin stop lambası içerisine uyuşturucu madde nakli yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmasında M.A isimli şahsın doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirebileceğini belirledi.

Harekete geçen ekipler M.A'nın geldiği aracı tespit ederek Kayseri-Malatya Karayolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda aracın stop lambası içerisinden iki paket halinde 130 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video

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Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı
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