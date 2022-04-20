Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmasında M.A isimli şahsın doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirebileceğini belirledi.

Harekete geçen ekipler M.A'nın geldiği aracı tespit ederek Kayseri-Malatya Karayolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda aracın stop lambası içerisinden iki paket halinde 130 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.





Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video