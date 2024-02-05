Otomobilin tır dorsesinin altına girdi; 1 kişi feci şekilde can verdi

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü'nde meydana gelen feci kazada, 37 yaşındaki Ömer Karadağ'ın kullandığı araç kontrolden çıkması sonucu tırın dorsesinin arkasına çarparak altına girdi.

Ömer Karadağ'ın (37) otomobil, kontrolden çıkarak bir tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ömer Karadağ, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldırılan Ömer Karadağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.