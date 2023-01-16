Rezo Tiflis’in ülkesinde mafya lideri olduğu ortaya çıktı! Otomobilinde öldürülmüştü

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde Pazar günü gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir siteye ait otoparka otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Lordkipanidze yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve çevresinde kameraları inceleyen polis ekipleri Bulgar plakalı araçla kaçan saldırganların yerini tespit etti.