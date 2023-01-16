Rezo Tiflis’in ülkesinde mafya lideri olduğu ortaya çıktı! Otomobilinde öldürülmüştü

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde Pazar günü gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir siteye ait otoparka otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Lordkipanidze yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve çevresinde kameraları inceleyen polis ekipleri Bulgar plakalı araçla kaçan saldırganların yerini tespit etti.
Polis ekipleri gece saatlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen R.M VE N.M Samsun'un Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşı R.M ve Kırgız vatandaşı olduğu öğrenilen N.M ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet şube ekipleri tarafından Trabzon'a getirildi. Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) 'Rezo Tiflis' çete lideri olduğu ortaya çıktı.
ÇETE LİDERİ OLDUĞU ANLAŞILDI
Yaşanan olayın ardından Gürcistan kaynaklı haber siteleri ise Trabzon'da cinayete kurban giden kişinin yeraltı dünyasında 'Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri olduğunu duyurdu. Fransa ve Rusya'da çeşitli organize gruplarına liderlik ettiği ileri sürülen Lordkipanidze'nin soygun ve uyuşturucu suçlarından ise 15 yıldan fazla cezaevinde tutuklu kaldığını öne sürdü. Çete lideri Lordkipanidze'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.