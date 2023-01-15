Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi öldü

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana gelen olayda, bir siteye ait otopark önünde otomobiliyle bekleyen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), arkasından gelen Bulgar plakalı otomobilden inen yabancı uyruklu kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Otomobile tabancasıyla ateş açarak Lordkipanidze'yi kafasından yaralayan kişi, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda silahla ateş edilerek kafasından vurulan ve ağır yaralanan Lordkipanidze, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları kamera incelemesi sonucu tespit ettikleri olayın zanlıları R.M. ve N.M'yi Samsun ilinde yakaladı. Polis ekipleri tarafından Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlılar R.M ve N.M, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Şube Müdürlüğüne getirildi. Alacak verecek meselesinden dolayı cinayeti işledikleri öğrenilen R.M ve N.M'nin emniyette sorgusu sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.