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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:26 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:38

Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda 17 kurşun ile vurularak öldürüldü

İstanbul Kağıthane’de otomobiliyle seyir halindeyken, cadde üzerinde kendisini bekleyen 2 kişinin yaptığı silahlı saldırıda başından vurulan ve ağır yaralanan Fırat Öncü (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda 17 kurşun ile vurularak öldürüldü

Cinayet olayı sabaha karşı 05.30 sularında Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Öncü, otomobille seyir halindeyken, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği henüz belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile doğru 17 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öncü'nün başına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Fırat Öncü, yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fırat Öncü, Alibeyköy Gasilhanesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda 17 kurşun ile vurularak öldürüldü
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