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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:28 Son Güncelleme: 30.12.2022 10:38

Otomobilinde uyuşturucu bulunan avukat ve arkadaşı tutuklandı

Adana polisi, durdurduğu otomobil içinde narkotik köpeği Aşi ile yaptığı aramada; 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan araç sürücüsü avukat ile arkadaşı tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Otomobilinde uyuşturucu bulunan avukat ve arkadaşı tutuklandı

Adana'yaotomobille gezemeye geldikleri iddia edilen avukat C.U. (39) ve arkadaşı Y.K. (40) kent girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Polis, narkotik köpeği Aşil'le birlikte araçta arama yaptı. Köpeğin bagajdaki valize tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Söz konusu valiz içerisinde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli valizin kendisine ait olduğunu kabul etmeyerek suçu birbirinin üzerine attı. Sorguları tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AŞİL TEPKİ VERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki şüpheli otomobili takibe aldı. Çevresi polis araçlarıyla sarılan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü koltuğundaki avukat C.U. ile yanındaki Y.K., araçtan indirildi. Narkotik köpeği 'Aşil', arama yapılan otomobilin bagajına tepki verdi.

TUTUKLANDILAR

Detaylı arama yapan polis, valizin içinde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden C.U., ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana'ya geldik. Valizde ne olduğunu bilmiyordum" dedi. Y.K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise C.U.'ya ait olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Otomobilinde uyuşturucu bulunan avukat ve arkadaşı tutuklandı
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