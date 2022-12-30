Otomobilinde uyuşturucu bulunan avukat ve arkadaşı tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Detaylı arama yapan polis, valizin içinde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden C.U., ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana'ya geldik. Valizde ne olduğunu bilmiyordum" dedi. Y.K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise C.U.'ya ait olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.