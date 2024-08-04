Otomobiline ateş açıldı emniyete sığındı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan sürücü E.A. (42), emniyete sığındıktan sonra hastanede tedaviye alındı. E.A. idaresindeki 42 ACY 479 plakalı otomobile, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Sırtına isabet eden mermi ile yaralanan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerinden yardım istedi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.