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Giriş Tarihi: 18.5.2024 11:49 Son Güncelleme: 18.5.2024 11:57

Otomobilini çalıştırmak için rampa aşağı iten sürücü inşaat alanına düşüp öldü

İstanbul Eyüpsultan’da arıza yapan otomobilini çalışması için yokuş aşağı salan Yusuf Köse, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte 10 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobilini çalıştırmak için rampa aşağı iten sürücü inşaat alanına düşüp öldü

Kaza, 21.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Lale Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Köse, arıza yapan otomobilini çalıştırmak için yokuş yukarı itti. Ardından aracına binerek yokuş aşağı salan Köse, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir inşaatın bariyerlerine çarptı. Bariyerleri yıkılmasıyla otomobil, 10 metre yükseklikten aşağı uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Köse, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilini çalıştırmak için rampa aşağı iten sürücü inşaat alanına düşüp öldü
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