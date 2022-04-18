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Giriş Tarihi: 18.4.2022 23:25 Son Güncelleme: 19.4.2022 00:46

Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu

Kayseri'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı felç etti. Fırtınadan otomobilini kurtarmak isteyen bir vatandaşın üzerine çatı uçtu. O anlar  güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Kopan çatı parçalarının üzerine düştüğü onlarca otomobilde maddi hasar meydana geldi. Merkez Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesinde ise Yavuz Pöge, adlı vatandaş, otomobilini fırtınadan korumak isterken uçan çatının altında kaldı.

OTOMOBİLİNİ KURTARIRKEN CANINDAN OLUYORDU

Oturduğu sitenin otoparkında bulunan otomobilini çatı uçması ihtimaline karşın site dışarısına çıkaran Yavuz Pöge, apartmana geri dönerken üzerine çatı uçtu. O anlar Yavuz Pöge'nin oturudğu apartmanını güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı parçalarının altından çıkarılan Yavuz Pöge, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yavuz Pöge'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÇAM AĞAÇI OTOMOBİLİN ÜZERİNDE DEVRİLDİ

Öte yandan kent genelinde çok sayıda otobüs durağı, kamelya ve ağaçta şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Zelve Sokak'taki bir çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta büyük hasar meydana geldi.

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Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu
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