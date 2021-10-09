Otomobilini sattı, başına gelmeyen kalmadı! Pişkinliğin bu kadarı





"BANKA ÇEKİN SAHTE OLDUĞUNU FARK EDİYOR"

Mağdur avukatı Nur Nihal Tavlan, "Burada bir diğer ilginç konu, mağdur müvekkilim bankaya ilk gittiğinde çekin karşılıksız olduğu söylenerek yaprak bedeli ödeniyor ve 'karşılıksızdır' kaşesi vuruluyor. Durum mahkemeye taşınınca banka çekin 'karşılıksız' değil sahte olduğunu fark ediyor. Yüksel Bey'e dönen yaprak bedeli geri talep ediliyor. Ayrıca soruşturma kapsamında çekin üzerinde ismi yazılan şahıs savcılık ifadesinde şahsına ait bilgilerle 3. şahısların başka kişileri de geçmiş dönemlerde dolandırdığını belirtti. Bu iddiasına ilişkin doğrulayıcı belgelerde sundu. 2 kişinin ismini verdi. Biz bu kişilerin bulunarak ifadelerinin alınması için savcılığa talepte bulunduk. Savcılık şu ana kadar maalesef harekete geçmedi. Daha önemli olan nokta ise müvekkilimin aracı henüz bulunmadı. Şu an bu araç birçok suçta kullanılıyor olabilir. Biz sürecin takipçisi olacağız" dedi.