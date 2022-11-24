Otomobilinin camındaki filmle yakalandı, film gibi savunmayla pes dedirtti





"ÇAKAR LAMBALAR DOMUZLARI KOVMAK İÇİN"

Otomobilde bulunan çakar ve silah kılıfı için ise "Benim Akseki Fersin'de üzüm bağım var. Çakarı üzüm bağına gelen domuzları kovmak için kullanıyorum. Silah kılıfını ise ileride alacağım silahı koymak için şimdiden aldım. Dediğim gibi bu işte tek suçlu filmdir" diye konuştu.



SÖZLERİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Kurtel'in bu sözlerine karşın bir polis memuru ise 'Bir şey kullanmıyorsun dimi sen? Bunları konuşurken kafan yerine yani" diyerek yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Olay yerine çağrılan polis ekibine teslim edilen otomobil sürücüsü, polis karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kurtel'in sözleri ve polis ile olan diyalogları, 2020 yılında alkollüyken trafik kazasına karışan ve 'zavadak' sözleriyle bir anda ülke gündemine yerleşen Bekir Varol'u akıllara getirdi.