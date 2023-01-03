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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Otomobilinin yakıldığını polisin telefonuyla öğrendi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otomobilinin yakıldığını polisin telefonuyla öğrendi
Küçükçekmece'de kafe işleten 23 yaşındaki Dilara Tetik'in otomobili, önceki gece iş yerinin önünden çalındı. Kısa bir süre sonra da itfaiyeye Sultanfazi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 1500 sokakta yanan bir otomobil ihbarı yapıldı. Hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürdü. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlendi. Polis, araç plakasından Dilara Tetik'e ulaştı. Aracının çalındığından habersiz uykuda olan genç kadın, polisin telefonuyla şoka uğradı. Hırsızdan şikayetçi olan Tetik, "Kimseyle husumetim yok. 2 çocuğum var, eşimden boşandım. Dün kafemin açılışını yapmıştım. Bunu yapan bulunup cezalandırılsın" dedi.

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Otomobilinin yakıldığını polisin telefonuyla öğrendi
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