Otomobiliyle Martı sürücüsüne çarpmıştı: İstenen ceza belli oldu!

Olay 18 Ekim 2021 tarihinde İstanbul, Şişli'de meydana geldi. Hakan K. aracıyla seyir halinde ilerlerken, "Martı" adı verilen elektrikli scooter'da bulunan yabancı uyruklu iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Abofazl Nematollahı (36) olay nedeniyle yaklaşık 2 ay hastanede tedavi görmesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yaralı olan diğer kişi ve maktulün eşi otomobil sürücüsünden davacı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

"SANIK ALKKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ASLİ KUSURLU"

Hazırlanan iddianamede ifadesi alınan sanığın alkol alarak trafiğe çıktığını ancak bilincinin açık olduğunu, müşteki ve maktulü ise karanlıkta fark etmediğini beyan ederek üzgün ve pişman olduğunu söylediği aktarıldı. Kaza ile ilgili düzenlenen bilirkişi raporunda ise otomobil sürücüsü sanık Hakan K. alkol alarak trafiğe çıktığı için asli kusurlu, maktul ise tali kusurlu bulundu.

17 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hakan K.'nın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 4 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.