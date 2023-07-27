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Giriş Tarihi: 27.7.2023 08:52 Son Güncelleme: 27.7.2023 09:27

Otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosikletli Sedat öldü

Muğla Seydikemer’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Sedat İbrahim Gürhan hayatını kaybetti.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosikletli Sedat öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Antalya Kara Yolu Zorlar Kavşağı'nda ters şeritte seyrettiği iddia edilen Sedat İbrahim Gürhan'ın (15) kullandığı motosiklet, R.E. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Gürhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Gürhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

2 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenilen Gürhan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, otomobil sürücüsü R.E. gözaltına alındı.

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Otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosikletli Sedat öldü
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