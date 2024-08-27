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Giriş Tarihi: 27.8.2024 10:44 Son Güncelleme: 27.8.2024 10:45

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kameralarda

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. İşte o anlar kameralara yansıdı.

İHA
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kameralarda

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü uçarak yere savruldu. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.


Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada

"ARAÇ KULLANANLAR BİZİ TANIMIYOR"

Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, kavşakta çok sık motosiklet kazaları olduğunu belirterek, "Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananlarının, motosiklet sürücülerini önemsemediğinden kaynaklanıyor.

"BURADA ÇOK KAZA OLUYOR"

Motosiklet kullanıcılarının da eksiklikleri var. Motosiklet sürücülerinin araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kameralarda
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