Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kameralarda

"BURADA ÇOK KAZA OLUYOR"

Motosiklet kullanıcılarının da eksiklikleri var. Motosiklet sürücülerinin araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.