Otomobille Munzur’a uçan 3 genç kayboldu

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de geldi. Jandarma ve gönüllüler, karadan ve havadan arama çalışması başlattı. Otomobile de gençlere de ulaşılamadı. Sağanak yağışlar nedeniyle debisi oldukça yükselen Munzur Çayı'ndaki arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtildi.