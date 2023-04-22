Haberler Yaşam Haberleri Otomobille Munzur’a uçan 3 genç kayboldu
Giriş Tarihi: 22.4.2023

Otomobille Munzur’a uçan 3 genç kayboldu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Otomobille Munzur’a uçan 3 genç kayboldu
Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de geldi. Jandarma ve gönüllüler, karadan ve havadan arama çalışması başlattı. Otomobile de gençlere de ulaşılamadı. Sağanak yağışlar nedeniyle debisi oldukça yükselen Munzur Çayı'ndaki arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
Bakan Kurum'dan Uydu Kent Projesi ve Yarısı Bizden Kampanyası açıklaması! "İstanbul'un silüeti değişecek"
Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobille Munzur’a uçan 3 genç kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA