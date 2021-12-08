Otomobille takip edip dehşeti yaşatmıştı: Cezası açıklandı!

'BU CEZA OLDUKÇA DÜŞÜK'

B.K.'nin avukatı Ayşegül Güney, "Şüpheli aracıyla müvekkilimi takip edip, 'Gelsene arabama, seni daha önce durakta görmüştüm ve çok beğendim' demiştir. Müvekkil ciddi anlamda korkuya kapılmış ve yoluna devam ettiği esnada yerden bulduğu taşı eline almıştır. Kısa süre sonra şüpheli tekrar müvekkilimi aracına davet ettikten sonra müvekkilim elinde bulunan taşı şüpheliye doğru fırlatmış ve akabinde de şüpheli müvekkilin bir anlık boşluğundan faydalanmak suretiyle müvekkilimi kolundan tutmuş, aracını hızlı bir şekilde hareket ettirerek yolda 200-250 metre kadar sürüklemiştir. Sanığa ceza davasında toplam 3 yıl hapis verilmiştir. Bu ceza oldukça düşük kalmıştır" dedi.



Avukat Güney, müvekkilinin yaşadığı olaya karşılık hem hapis cezasının hem tazminat bedelinin daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Müvekkilin uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddete karşılık olarak manevi tazminat davası tarafımızca açılmış bunun akabinde de yerel mahkeme tarafından müvekkilime bu olayın karşılığında 15 bin TL tazminat uygun görüldü. Yolda bir kadını gerek fiziksel gerek sözlü taciz edip akabinde de kadını yol ortasında 200-250 metre sürüklemenin cezası ve bunun karşılığı maalesef ki manevi tazminat yönünden 15 bin TL ile sınırlı kaldı. 200-250 metre sürüklemenin cezası bu olmamalı. Hem hapis cezası hem manevi tazminat miktarının daha fazla olması gerekirdi" diye konuştu.