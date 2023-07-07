Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Konya - Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Osman Çalışkan idaresindeki 42 BK 501 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapacağı esnada arkadan gelen ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 DHU 268 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 plakalı araç yoldan çıkıp, alev aldı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemelerde sürücülerden Osman Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Osman Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ankara istikametine uzun süre tek şeritten sağlanan trafikte normale döndü.