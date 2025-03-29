Otomobiller çarpıştı, baba ve kızı öldü

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 13 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Karaadilli-Dinar karayolundaki kazada İsmail Güder (40) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen Erdem Çevikbaş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da büyük hasar aldı. Kazada, sürücülerden İsmail Güder olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Gülsüm Güder (13), Mehmet Güder (11), Habibe Güder (8) ve Hacer Güder (42) ile diğer araç sürücüsü Erdem Çevikbaş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Ancak hastaneye kaldırılan İsmail Güder'in kızı Gülsüm Güder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaadilli-Dinar karayolu, uzun süredir bölge halkı ve sürücüler tarafından "ölüm yolu" olarak anılıyor. Dar yol şartları, yetersiz güvenlik önlemleri ve sıkışık trafik akışı, bu güzergâhta kazaların kaçınılmaz hale gelmesine neden oluyor. Vatandaşlar, "Bu yol bize acı yaşatıyor. Burada önlem alınsın" dedi.