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Giriş Tarihi: 15.3.2023 18:11 Son Güncelleme: 15.3.2023 18:32

Otomobillerin şasi numarasını değiştiren çeteye operasyon

Ankara’da, yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp piyasaya süren çeteye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, piyasaya sürülen 21 otomobile ise el konuldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Otomobillerin şasi numarasını değiştiren çeteye operasyon

Yurtdışından Türkiye'ye getirilen otomobillerin, haciz-yakalama kaydı olan, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp, piyasaya sürüldüğü tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 21 otomobile change yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Başsavcılık, 11 şüpheli hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından işlem yaparken, 21 otomobile ise el konuldu. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7'sinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Otomobillerin şasi numarasını değiştiren çeteye operasyon
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