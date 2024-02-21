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Giriş Tarihi: 21.2.2024 10:37 Son Güncelleme: 21.2.2024 11:41

Otomobillere kadın eli değiyor

Turizm sektöründe çalışan Deniz Ulaş Yılmaz (36) dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını sürecinde işinden ayrılmak zorunda kaldı. O sırada eşi otomobillere yapılan boya koruma işiyle uğraşıyordu. İşşiz kaldığı süreçte eşine yardım etmeye başlayan Deniz Ulaş Yılmaz, kısa bir süre içinde markaya dönüştü. Elleri su toplayana kadar araç kaplaması yapan, araçların koltuk ve jantlarını söken Yılmaz, otomobillere dair her şeyi öğrenerek yaptı. “Otomobillerle Yaşayan Kadın” olarak bilinen Yılmaz’ın sosyal medya hesabında paylaştığı videoları artık milyonlarca kez izleniyor. Yılmaz, yaşadıkları İzmir’in küçücük bir kasabasına hem yurdun farklı yerlerinden hem de yurt dışından gelen misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Otomobillere kadın eli değiyor

"Otomobillerle Yaşayan Kadın" olarak bilinen Deniz Ulaş Yılmaz (36) çalıştığı turizm sektörü Koronavirüs salgınından etkilenince işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Boşta kaldığı zamanlarda eşinin atölyesinde otomobillere yaptığı boya koruma işlemlerine yardım eden Yılmaz, kısa süre içinde bir marka haline dönüştü. Sosyal medyada, kendilerine teslim edilen araçlara yaptığı işlemler ile yüz binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanan Yılmaz'ın çektiği videolar milyonlarca kişi tarafından izlendi.

OTOMOBİLLERE KADIN ELİ DEĞİYOR

Kadın olarak yaptığı işten dolayı büyük takdir aldığını söyleyen Yılmaz, yaptığı işe gösterilen rağbetten dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor. Sağladığı başarının verdikleri emeğin karşı tarafa geçmesinden dolayı gerçekleştiğini dile getiren Yılmaz, "Bütün işi eşim ve ben yapıyoruz, başka herhangi bir çalışanımız yok. Videoları eşim çekiyor. Biz İzmir'in küçücük bir kasabası olan Selçuk'da yaşıyoruz. Yaptığımız paylaşımlarla hem yurt içinden hem de yurt dışından gelip araçlarını bize teslim edenler oluyor. Bazı kimseler ne güzel bir atölyen var diyorlar ama bu güzelliğin arkasında büyük bir emek ve özveri var, emeğimizin karşılığını almaktan daha güzel bir şey yok" dedi.

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Otomobillere kadın eli değiyor
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