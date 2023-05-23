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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Otopark görevlisini aracıyla ezip öldürdü

Otopark görevlisini aracıyla ezip öldürdü
Esenyurt'ta kan donduran olay... Gökevler Mahallesi'nde 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu Tural M., otopark görevlisiyle para yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tural M., otomobiliyle otopark görevlisi İbrahim G.'yi ezdi. Görevli kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar ise sürücüyü darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim G.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim G. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Tural M. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Otopark görevlisini aracıyla ezip öldürdü
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