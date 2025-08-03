Otopark kavgasında kardeşini öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Ali Şengül, araç park etme sebebiyle tartıştığı kardeşi Murat Şengül'e ve eşi Cennet Şengül'e tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kişi kan içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde Murat Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda bacaklarından yaralanan Murat Şengül'ün eşi Cennet Şengül ise hastaneye kaldırıldı. Ali Şengül de olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şengül'ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.