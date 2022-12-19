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Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:50 Son Güncelleme: 19.12.2022 10:00

Otopark kavgasında sürücüyü vuran polis memuru tutuklandı

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında park kavgasına tutuştuğu araç sürücüsünü silahla yaralayan polis memuru Emrullah G. ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pazartesi günü gerçekleşen olayda polis memurunun, sürücü Mehmet Akbulut'un kafasına silahının kabzasıyla vurması üzerine silahın patladığı ve kurşunun mağdur sürücünün çenesinden girerek kafasından çıktığı öğrenildi. Akbulut'un yoğun bakımda tedavisi sürerken, 21 yıllık polis memuru Emrullah G. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Otopark kavgasında sürücüyü vuran polis memuru tutuklandı

Polis memuru Emrullah G. (46), 12 Aralık günü İstanbul Fatih'teki İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkına giriş yaptı. Otoparkta başka bir araçla park kavgasına tutuşan polis memuru ile araçtaki şahıslar arasında tartışma başladı. Polis memuru, araçtaki sürücü Mehmet Akbulut ve arkadaşları ile başlayan tartışmada birbirlerine sinkaflı sözlerle tehditler savurmaya başladı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve iddiaya göre memur, belindeki silahına davrandı. Silahı havaya kaldırarak uyarı ateşi açan polis memuru ile sürücü Akbulut arasındaki kavgada patlayan silah sürücünün çenesinden girerek kafasından çıktı. Hastanenin acil servisine götürülen sürücü, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Emrullah G., hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

ÇENESİNDEN GİREN KURŞUN KAFASINDAN ÇIKTI

Akbulut'un çenesinden giren kurşunun sağ kulak arkasından çıktığı belirlendi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Emrullah G., 21 yıllık polis memuru olduğunu, araç içindeki sürücü ve arkadaşlarının kendisine saldırdığını, silahı çekme amacının şahısları kendisinden uzaklaştırmak olduğunu kaydetti. Memur, kendisine saldırmaya çalışan Mehmet Akbulut'un kolunu tutması sonrası silahın ateş aldığını, şahsa hedef almadığını anlatırken, kendisine yönelik saldırıyı def etmek isterken şahsın vurulduğunu kaydetti.

TUTUKLANDI

Savcılık, araç içindeki diğer şahısların ifadelerini aldı. Polis memurunun küfürlerle sürücüye saldırdığını, silahını eline aldığını ve sürücünün kafasına önce silah kabzasıyla vurduğunu ardından silahını ateşlediğini anlattı. Savcılık, ifadeler sonrası polis memuru Emrullah G.'nin araç sürücüsü Mehmet Akbulut'u kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Memur, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otopark kavgasında sürücüyü vuran polis memuru tutuklandı
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