Otopark kavgasında yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükçekmece'de park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan kavganın ardından konuşmak için bir araya gelenler arasında yaşanan tartışmada, Atakan Gülsever tabancayla vurularak öldürüldü. Gülsever'in yanında bulunan bir kişi de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay, cumartesi akşamı 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişileri konuşmak için işyerine davet etti. Görüşmeye gelen şüpheliler ile Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Gülsever başından vuruldu. Yanında bulunan bir kişinin de bacağına kurşun isabet etti. Gülsever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Polis tarafından 2 tabancayla yakalanan İ.H., M.H. ve M.K.G. adlı şüpheliler. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.