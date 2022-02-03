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Giriş Tarihi: 3.2.2022 11:50 Son Güncelleme: 3.2.2022 12:20

Otoparka girdi inşaat malzemesi çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Otoparka girdi inşaat malzemesi çaldı

Büyükçekmece’de bir sitenin otoparkına giren hırsız, otopark kilitli dolabı patladıp içerisinde bulunan yaklaşık 30 bin liralık matkap ve hilti gibi inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından çalışma başlatan Büyükçekmece Polisi, kimliklerini tespit ettikleri F.İ. ve O.Z.Ç.’yi yakakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İki hırsız, akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka girdi. Otopark içerisindeki kilitli dolabı açan ikili, dolap içerisinde bulunan ve yaklaşık 30 bin lira değere sahip olan matkap ve hilti gibi inşaat malzemelerini çaldı. Soygunun ardından kayıplara karışan şüpheli, site sakinlerinin çalıntı ihbarıyla yakalandı. Soygunun ardından çalışma başlatan Büyükçekmece Polisi, kimliklerini tespit ettikleri F.İ.(37) ve O.Z.Ç.'in(35) izini sürdü 3 gün sonra yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otoparka girdi inşaat malzemesi çaldı | Video

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Otoparka girdi inşaat malzemesi çaldı
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