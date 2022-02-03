Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İki hırsız, akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka girdi. Otopark içerisindeki kilitli dolabı açan ikili, dolap içerisinde bulunan ve yaklaşık 30 bin lira değere sahip olan matkap ve hilti gibi inşaat malzemelerini çaldı. Soygunun ardından kayıplara karışan şüpheli, site sakinlerinin çalıntı ihbarıyla yakalandı. Soygunun ardından çalışma başlatan Büyükçekmece Polisi, kimliklerini tespit ettikleri F.İ.(37) ve O.Z.Ç.'in(35) izini sürdü 3 gün sonra yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.





Otoparka girdi inşaat malzemesi çaldı | Video