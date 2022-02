Otoparkta akıl almaz kaza

İzmit ilçesi Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında yer alan, açık otopark alanında akıl almaz bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Salim Dervişoğlu Caddesinden otoparka giren 34 EA plakalı otomobil ile yan yoldan anayola çıkan 01 ENG plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle 34 EA plakalı otomobil takla atarak ters döndü.

Otoparkta kaza yaptı, böyle takla attı | Video

Takla atan araçta bulunan sürücü, kaza yaptığı araçta bulunanlar ve çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu. Öte yandan kaza anı bölgede bulunan kameralar tarafından an be an görüntülendi.