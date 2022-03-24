Otoparkta akıl almaz ölüm

Ümraniye'de otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen kadın sürücü, geri kayan otomobilinin altında kalıp can verdi. Akıl almaz olay 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi. 43 yaşındaki Feyiz Güler, aracıyla otoparktan çıkış yapmak için kartını okutamayınca aracından indi. Kart okutma noktasına gittiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili, yokuş aşağı geri kaymaya başladı. Bir anda Güler'i altına alıp sürükleyen otomobil, 10 metre sonra duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Feyiz Güler'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.