Otoparkta infaz edilmişti o şüpheliler adliyeye sevk edildi

Başakşehir'de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş adamı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Yanında ona yardım eden kapıcı ise olay anına birebir şahit oldu. Ne yapacağını bilemeyen adam hemen durumu polise bildirdi. Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

KORKUNÇ CİNAYET ADIM ADIM ÇÖZÜLDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurtmuştu. İddianın devamı ise çok daha korkunç bir hal almıştı. Ekipler iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirdi.

SAĞ KOLU TETİKÇİ TUTTU İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi olayı adım adım götürdü. Ekipler kanlı saldırının arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. İddiaya göre iş adamının sağ kolu tetikçi tutup adamı otoparkta öldürtmüştü. Bunu da iş adamın karısı ile birlikte planlamıştı.

İŞ ADAMININ EŞİ VE SAĞ KOLU GÖZALTINDA

Cinayet Büronun uzman dedektifleri bu tespitler üzerine önceki gün düğmeye bastı ve operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İstanbul'da birçok adrese yapılan baskınlarda iş adamının sağ kolu Taner G. ve iş adamının eşi Hülya A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında ekipler Hakkari'de belirledikleri adreslerde yaptıkları baskınlarda olayda silahı kullanan tetikçi Mazlum B. Serkan K. ve Uğur A.'yı gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERASINDA

Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde iş adamının elinde paketlerle aracına yaklaştığı sırada bir maskeli şahsın gelip onun ensesine ateş ettiği anlar görülüyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, Şeyhmus A. iş adamının eşi Hülya A., Muhlis S. iş adamının sağ kolu olan Taner G., Serkan K., olayda silahı kullanan Mazlum B. ve Uğur A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.