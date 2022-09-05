Haberler Yaşam Haberleri Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü
Giriş Tarihi: 5.9.2022 23:48

Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü

Malatya'da otoparkta göğüs bölgesinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü

Olay, 20.15 sularında Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir aracın arka kısmında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Cahit Varol (47) olduğu belirlenen şahsın göğüs bölgesinden bıçaklandığını tespit etti.

Bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın şüphelisi olarak belirlenen 17 yaşlarındaki Z.A.'nın da aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanarak bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldığı belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerde bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi? TV8 ile 4 Eylül 2022 Masterchef kim gitti? Kritik gecede şok eleme
Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Eylül Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır?
YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? YKS 2. ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları bekleniyor!
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA