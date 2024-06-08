Otoparkta kanlı pusu

Adana'da hemşire Saniye Arslan (40), boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından otomobil içinde başında vurularak öldürüldü. Uğurlu daha sonra aynı silahla canına kıyarak yaşamına son verdi. Acı olay, Yüreğir İlçesi Bulvar Apartmanı otoparkında meydana geldi. Görev yaptığı hastanedeki nöbetine gitmek için evinden çıkanSaniye Arslan, otomobiline binmek üzereyken, o sırada apartmanın altında bekleyen boşandığı ikinci eşi İhsan Uğurlu ile karşılaştı. Uğurlu, Arslan'ın otomobilinin kapısını açarak ön yolcu koltuğuna oturdu. Tartışmaya aşlayan eski çiftten Uğurlu, Arslan'ı tabancayla başından vurdu. Uğurlu, devamında aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri iki kişinin de hayatını kaybettiğini saptadı.Saniye Arslan'ın ilk eşinden olan 2 çocuğu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Yaşamlarını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.