Otoparkta silahla şaka cinayetle bitti

Çıkan kurşun ise onun yanındaki Mehmet D.'yi koltuk altından ve kolundan yaraladı. Olayın ardından panik yaşayan Mevlüt D. dışarıya çıkarken, yaralılar ise otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyatta alınan ağır yaralı Bahattin Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.