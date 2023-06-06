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Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:40

Otoparkta silahla şaka cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu’nda bir otopark içerisinde tabanca ile şakalaşan arkadaşların oyunu faciayla bitti. Mevlüt D.’nin elinde ateş alan silah arkadaşı Bahattin Aktaş’ın kafasına Mehmet D.’nin ise koluna isabet etti. İkili kanlar içinde yere yığılırken Aktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şaka amaçlı silahla oynuyorduk dediği öne sürülen şüpheli Mevlüt D. yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otoparkta silahla şaka cinayetle bitti

Beyoğlu'nda önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Otopark işleten Mevlüt D. (34) gece saatlerinde kulübede arkadaşları Bahattin Aktaş (49) ve Mehmet D. (45) ile sohbet etmeye başladı. Arkadaşları Mevlüt D.'ye ruhsatlı tabancası hakkında soru sormaya başladı. O esnada tabancasını çıkartan Mevlüt D. şaka maksatlı oynamaya başladı. O esnada silah yanlışlıkla ateş alınca çıkan kurşun Aktaş'ın kulağından başına girdi.

Çıkan kurşun ise onun yanındaki Mehmet D.'yi koltuk altından ve kolundan yaraladı. Olayın ardından panik yaşayan Mevlüt D. dışarıya çıkarken, yaralılar ise otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyatta alınan ağır yaralı Bahattin Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ŞAKA YAPMAK İSTEDİM"

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mevlüt D.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın olaydan sonra panikle aracına binerek yaklaşık 200 metre ileriye gittiğini öğrenen polis, araçta arama yaptı.

Yapılan aramada ise bir adet daha ruhsatsız silah daha ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan Mevlüt D., şaka maksatlı silahıyla oynadığı esnada bir anda patlayarak yanlışlıkla arkadaşlarını vurduğunu söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mevlüt D. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otoparkta silahla şaka cinayetle bitti
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