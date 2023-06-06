Otoparkta silahla şaka cinayetle bitti

Beyoğlu'nda önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Otopark işleten Mevlüt D. (34) gece saatlerinde kulübede arkadaşları Bahattin Aktaş (49) ve Mehmet D. (45) ile sohbet etmeye başladı. Arkadaşları Mevlüt D.'ye ruhsatlı tabancası hakkında soru sormaya başladı. O esnada tabancasını çıkartan Mevlüt D. şaka maksatlı oynamaya başladı. O esnada silah yanlışlıkla ateş alınca çıkan kurşun Aktaş'ın kulağından başına girdi.
Çıkan kurşun ise onun yanındaki Mehmet D.'yi koltuk altından ve kolundan yaraladı. Olayın ardından panik yaşayan Mevlüt D. dışarıya çıkarken, yaralılar ise otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyatta alınan ağır yaralı Bahattin Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yapılan aramada ise bir adet daha ruhsatsız silah daha ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan Mevlüt D., şaka maksatlı silahıyla oynadığı esnada bir anda patlayarak yanlışlıkla arkadaşlarını vurduğunu söylediği öğrenildi.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mevlüt D. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.