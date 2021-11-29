Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli Üniversitesi otoparkında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, silah ses duyulması sonrasında yapılan kontrollerde, üniversitede görev yapan sağlık teknisyeni İlyas Yazıcı (37), başından vurulmuş halde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekibi, yaralı Yazıcıyı alarak hastaneye kaldırdı. Kanlar içerisinde bulunduğu araç ise Jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Pompalı tüfek ile vurulan Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İntihar ettiği düşünülen genç sağlık teknisyenin ölüm haberi, ailesi ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarını yasa boğdu.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.