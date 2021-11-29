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Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:49 Son Güncelleme: 29.11.2021 15:52

Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

ABBAS ÇAKAR
Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık teknisyeni olarak görev yapan İlyas Yazıcı (37), üniversitenin oto parkında pompalı ile başından vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi otoparkında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, silah ses duyulması sonrasında yapılan kontrollerde, üniversitede görev yapan sağlık teknisyeni İlyas Yazıcı (37), başından vurulmuş halde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekibi, yaralı Yazıcıyı alarak hastaneye kaldırdı. Kanlar içerisinde bulunduğu araç ise Jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Pompalı tüfek ile vurulan Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İntihar ettiği düşünülen genç sağlık teknisyenin ölüm haberi, ailesi ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarını yasa boğdu.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu
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