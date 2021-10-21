Otostop çeken kadını öldürüp yol kenarına atmıştı, Gaziantep’te yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Değirmenköy mevkiinde 14 Eylül tarihinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Yadigar Adıgüzel'in katil zanlısının yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma İstihbarat ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve şehir giriş-çıkış kameralarını incelemeye aldı. 2 bin araç üzerinde yapılan incelemede katil zanlısı Deniz T.'nin kullandığı Mardin plakalı TIR tespit edildi. Şüpheli Deniz T. JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu ile Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Akşehir ilçesine götürülen Deniz T.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Deniz T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.