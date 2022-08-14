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Giriş Tarihi: 14.8.2022 13:58 Son Güncelleme: 14.8.2022 16:30

Yer Antalya: Otostop çekip cinsel ilişki teklif ettiler! Reddedilince...

MEHMET AL MEHMET AL
Yer Antalya: Otostop çekip cinsel ilişki teklif ettiler! Reddedilince...

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde D-400 Karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde seyir halindeki 24 yaşındaki Ürdünlü iş adamı Y.B, otostop çeken 2'si kadın 5 kişiye yardım etmek amacıyla durdu. Kadınların cinsel ilişki teklifi üzerine neye uğradığını şaşıran adam teklifi reddedip yoluna devam etmek istedi. Teklifi reddedilen kadınlar bu kez de sigara istedi. Kadınlar, sürücü koltuğundaki Y.B'a ve yanında oturan arkadaşı Y.C'nin dikkatini dağıtırken diğer kadın ve 3 kişi torpido üstünde açıkta bulunan çantayı aldı.

İçinde 12 bin dolar, 5 bin 500 Euro ve 7 bin Türk lirası nakit para, banka ve kredi kartları ile ikamet izin belgesi bulunan çantayı aldı. Yoluna devam eden Ürdünlüler, bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını farkedince jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince yapılan araştırmada ayrıca şüphelilerin bir araç ile olay yerinden uzaklaşarak Mersin istikametine kaçtığı tespit edildi. Plaka Takip Sistemi (PTS) ile şüpheli araç, Mersin Mut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce durduruldu. Araç içinde şüpheli Emine Ç.(29), Burcu Ş. (35), A.Ç. (33), S.Y. (22) ve G.Y. (15) yakalanarak gözaltına alındı.

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Yer Antalya: Otostop çekip cinsel ilişki teklif ettiler! Reddedilince...
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