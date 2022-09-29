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Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:37 Son Güncelleme: 29.9.2022 10:46

Otostopun sonu gaspla bitti

Adana’da 22 yaşındaki G.G. otostop çekerek durdurduğu aracın şoförünü 2 arkadaşıyla birlikte gasp etti. Polis tarafından yakalanan 1’i kadın 3 zanlı tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Otostopun sonu gaspla bitti

Adana'da 22 yaşındaki G.G. yol kenarında otostop çekti. M.R.D., el kaldıran genç kadına yardım etmek amaçlı otomobilini durdurdu. Sürücü M.R.D., eve gitmek isteyen G.G.'yi aracına aldı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra alkol içmeye karar verdi. Sürücü, otomobili boş bir araziye götürdü. Genç kadının 2 arkadaşı otomobile binerek araç sahibini darbetti. Daha sonra yol kenarında bıraktıkları M.R.D.'nin cep telefonunu, cüzdanını ve otomobilini gasp etti. Polis tarafından yakalanan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURDU

Olay, 23 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Alihoca Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Gece saat 23.00 sıralarında iş yerinden çıkıp, otomobille evine giden M.R.D. (51), yol kenarında kendisine el kaldıran G.G.'nin yanında durdu. Genç kadın eve gitmek istediğini söyleyip M.R.D.'den kendisini bırakmasını istedi. Sürücü, genç kadına yardım etmek için, G.G.'yi aracına aldı. Bir süre yolda ilerledikten sonra G., "Bir şeyler içelim" teklifinde bulundu. Bunun üzerine M.R.D. ile G., içki alıp, boş bir arazide durdu. Bir süre sonra otomobile binen 2 kişi, sürücüyü darbedip, anahtarını aldı.

OTOMOBİLİNİ, TELEFONUNU VE CÜZDANINI

Otomobille yola çıkan şüpheliler, M.R.D.'yi cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra yol kenarında bırakıp, kayıplara karıştı. Sürücünün ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı A.S. (26) ve E.A.'nın (33) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin, otomobilin plakasını söktükleri ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ne gittikleri tespit edildi. Sokağa giden ekipler, otomobili terk halde buldu. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki saklandıkları adrese yapılan operasyonda gözaltına aldı.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜSTÜNE ATTILAR

Emniyete götürülen G.G; "Bir şeyler içiyorduk. Sonra A.S ve E.A geldi ve adamı dövdü. Otomobili de alıp, götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. Diğer şüpheliler G.G.'nin kendilerinden yardım istediğini, bu nedenle yanına gittiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Otostopun sonu gaspla bitti
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