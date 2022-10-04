Haberler Yaşam Haberleri Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.10.2022 06:22

Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere giren kamyon devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyonun sürücüsü Hüseyin Ak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva sapağını geçtikten sonra meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan Hüseyin AK yönetimindeki 64 AV 409 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi. Kamyon devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hüseyin Ak hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri bir süre tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 850 - 1250 TL Aile Destek Programı Paketi e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi! Taksim'den 30 dakikada gidilebilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA