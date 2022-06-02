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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Otoyolda hız sınırı artıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Otoyolda hız sınırı artıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Buna göre yeni düzenlemeyle 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-MersinŞanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebzeİzmir/ Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

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Otoyolda hız sınırı artıyor
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